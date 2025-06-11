Ижевск. Удмуртия. Общественники Удмуртии начали проверку детских площадок в Ижевске после обращений жителей. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии «ВКонтакте».

Первыми местами мониторинга стали дворы домов №№ 59, 61, 63, 65, 67 на улице Баранова. В каждом из них были обнаружены какие-либо проблемы.

«С самого начала внимание привлекли экстремальные горки. Их окончание находится высоко от зоны приземления, а ударопоглощающего покрытия нет. Поэтому детей ожидает свободный полет, который может привести к травме», – сообщают в Народном фронте.

Другой частой проблемой стали расшатанные и сломанные тренажёры и игровые конструкции, а также отсутствие смягчающего удар покрытия на площадках, что не соответствует требованиям безопасности.

Выявленные замечания были отправлены собственникам территорий.

Сейчас на контроле активистов около 30 точек.