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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Общественники Удмуртии проверили проблемные детские площадки в Ижевске

16:22, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Общественники Удмуртии проверили проблемные детские площадки в Ижевске
16:22, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дворы\n#детские площадки\n#дети\n#Народный фронт
Источник фото: скриншот из видео Народного фронта Удмуртии
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Замечания были отправлены собственникам территорий.

Ижевск. Удмуртия. Общественники Удмуртии начали проверку детских площадок в Ижевске после обращений жителей. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии «ВКонтакте».

Первыми местами мониторинга стали дворы домов №№ 59, 61, 63, 65, 67 на улице Баранова. В каждом из них были обнаружены какие-либо проблемы.

«С самого начала внимание привлекли экстремальные горки. Их окончание находится высоко от зоны приземления, а ударопоглощающего покрытия нет. Поэтому детей ожидает свободный полет, который может привести к травме», – сообщают в Народном фронте.

Другой частой проблемой стали расшатанные и сломанные тренажёры и игровые конструкции, а также отсутствие смягчающего удар покрытия на площадках, что не соответствует требованиям безопасности.

Выявленные замечания были отправлены собственникам территорий. 

Сейчас на контроле активистов около 30 точек.

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16:22, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дворы\n#детские площадки\n#дети\n#Народный фронт