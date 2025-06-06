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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Двух детей на самокатах сбили в Ижевске 5 июня

14:20, 06 июня, 2025
Анна Торхова
Главный редактор
Двух детей на самокатах сбили в Ижевске 5 июня
14:20, 06 июня, 2025
Анна Торхова
Главный редактор
179
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#самокат\n#дети\n#авария\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Один мальчик ехал по пешеходному переходу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 5 июня автомобилисты сбили двух детей на самокатах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Первый инцидент произошел в 10 утра на улице Совхозной. Девятилетний мальчик ехал по тротуару прямо, а водитель «Сузуки» поворачивал налево. Ребенок получил травмы.

У дома №11 на улице Ленина в 15:20 45-летняя женщина за рулем «Ниссана» сбила 12-летнего мальчика. Он ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не спешился. Ребенка увезли в больницу. 

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14:20, 06 июня, 2025
Анна Торхова
Главный редактор
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#самокат\n#дети\n#авария\n#ДТП