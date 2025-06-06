Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 5 июня автомобилисты сбили двух детей на самокатах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Первый инцидент произошел в 10 утра на улице Совхозной. Девятилетний мальчик ехал по тротуару прямо, а водитель «Сузуки» поворачивал налево. Ребенок получил травмы.

У дома №11 на улице Ленина в 15:20 45-летняя женщина за рулем «Ниссана» сбила 12-летнего мальчика. Он ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не спешился. Ребенка увезли в больницу.