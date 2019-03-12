Профессии врача и среднего медперсонала назвали самыми востребованными в России

Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников.

Москва. В Министерстве труда и социальной защиты России назвали сферы с переизбытком высококвалифицированных работников. Об этом сообщает RT во вторник, 12 марта.

«Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации», — сообщили в Минтруде.

Отмечается, что при этом в обществе сохраняется мнение, что работать в указанной сфере престижно. Популярность таких специальностей, как «менеджер» и «экономист», у абитуриентов вузов остаётся на высоком уровне, в то время как представителей технических профессий на рынке труда не хватает.

«В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти. А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придётся сложно», — цитирует RT слова эксперта.

Ранее Минтруд назвал самые подходящие для быстрого трудоустройства профессии. Лидерами списка стали специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.