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Профессии врача и среднего медперсонала назвали самыми востребованными в России

12:05, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
12:05, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
83
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#Россия\n#выбор профессии\n#врачи\n#профессии\n#Минтруд России
Фото: pixabay.com
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Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников.

Москва. В Министерстве труда и социальной защиты России назвали сферы с переизбытком высококвалифицированных работников. Об этом сообщает RT во вторник, 12 марта.

«Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации», — сообщили в Минтруде.

Отмечается, что при этом в обществе сохраняется мнение, что работать в указанной сфере престижно. Популярность таких специальностей, как «менеджер» и «экономист», у абитуриентов вузов остаётся на высоком уровне, в то время как представителей технических профессий на рынке труда не хватает.

«В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти. А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придётся сложно», — цитирует RT слова эксперта.

Ранее Минтруд назвал самые подходящие для быстрого трудоустройства профессии. Лидерами списка стали специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.

12:05, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
83
0
#Россия\n#выбор профессии\n#врачи\n#профессии\n#Минтруд России

 

 

 


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