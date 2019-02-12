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Брянский коммунальщик чуть не сбил женщину, недовольную лужами на дорогах

09:32, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:32, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
496
0
#дороги\n#хамство\n#коммунальщики\n#лужи\n#Брянская область
Фото: Скрин
496
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Глава администрации района не исключил увольнение.

Суземка. Брянская область. В сеть попало видео, на котором жительница села Суземка в Брянской области пытается показать приехавшему коммунальщику лужи на дорогах, однако в ответ слышит хамство. Об этом пишут «Известия».

«Идите сначала протрезвейте, а потом лужи ищите», - отвечает мужчина на просьбу местной жительницы.

В итоге коммунальщик садится в автомобиль и чуть не сбивает женщину.

«Я сейчас тебя в рыло хлопну!» - угрожает он.

Глава администрации Суземского района Борис Слипухов признал в мужчине на видео директора местной управляющей компании. Он назвал поведение коммунальщика неправильным и не исключил его увольнения, пишет портал «360» со ссылкой на местное СМИ «Новости Брянска». 

 

09:32, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
496
0
#дороги\n#хамство\n#коммунальщики\n#лужи\n#Брянская область

 

 

 


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