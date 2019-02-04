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Дело возбудили после сдачи жилья с трещинами для сирот в Пермском крае

12:31, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:31, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#строительство\n#Пермский край\n#жилье\n#уголовное дело\n#жилье для детей-сирот.\n#аварийное жилье
Фото: Pixabay
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Квартиры не отвечают требованиям безопасности.

Нытва. Пермский край. В Пермском крае возбудили дело после ввода в эксплуатацию дефектного жилого дома для сирот. Следователи продолжают расследование дела по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, а также о превышении должностных полномочий при строительстве, приемке и вводе в эксплуатацию, сообщила пресс-служба регионального СКР.

По данным следствия, в 2014 и 2016 годах администрация Нытвенского поселения выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома для выпускников детских домов. Согласно акту, в доме обнаружили дефекты и аварийность конструктивных элементов.

За время расследования следователи опросили проектировщиков, жильцов, должных лиц, которые выдавали разрешения и представителей краевого Минстроя. Также под внимание правоохранителей попал гендиректор организации-подрядчика.

Сейчас в доме проводятся работы по «минимизации и устранении дефектов».

Проводится судебная строительно-техническая экспертиза.

«В рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка действиям лиц, выдававших разрешение на строительство дома и принимавших участие в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

 

 

12:31, 04 февраля, 2019
Дарья Снидкова
119
0
#строительство\n#Пермский край\n#жилье\n#уголовное дело\n#жилье для детей-сирот.\n#аварийное жилье

 

 

 


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