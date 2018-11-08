В России упростят процедуру признания садового дома жилым

Пока для этого требуется судебное решение.

Москва. Инициативу министерства строительства об упрощении процедуры признания садового дома жилым поддержало Минэкономразвития. Об этом «Известиям» рассказал представитель ведомства Алексей Бутовецкий.

Сейчас для этого требуется судебное решение, иногда жители должны также получить заключение комиссии или проводить экспертизы.

Если инициативу поддержат, то по новому порядку получить статус пригодного для постоянного проживания садового дома можно будет через МФЦ. Чиновники должны ответить на запрос в течении 45 суток.

Эти изменения помогут реализовать поставленную президентом России задачу по вводу 120 млн кв. м жилья в год, заявил председатель комиссии общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.