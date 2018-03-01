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Минздрав поддержал идею тестирования сотрудников на алкоголь и наркотики на рабочих местах

09:26, 01 марта, 2018
Александра Бобрович
09:26, 01 марта, 2018
Александра Бобрович
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#общество\n#наркотики\n#алкоголь\n#работа\n#Минздрав\n#Тестирование
Фото: pixabay.com
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Об этом рассказал главный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн.

Москва. Минздрав поддержал идею тестирования сотрудников на алкоголь и наркотики на рабочих местах. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн.  

По его словам, в ведомстве считают, что такое тестирование должно быть добровольным. При этом его хотят включить в один из пунктов коллективного трудового договора.  

Говоря об этом, Евгений Брюн подчеркнул, что о тестах будет говориться в разделе о профилактике курения и алкоголизма.  

С одной стороны, подписывая договор, работник обязуется не курить и не пить на рабочем месте. С другой – работодатель не сможет его уволить, если тесты дадут положительный результат. В таком случае сотрудника  должны будут направить на курсы лечения от зависимости.  

Такие меры, отметил главный психиатр-нарколог Минздрава, планируют вводить постепенно. В первую очередь трудовые договора с пунктами о тестировании на наркотики и алкоголь хотят внедрить на заводах и предприятиях.  

«Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, еще на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы», - рассказ Брюн. 

09:26, 01 марта, 2018
Александра Бобрович
261
0
#общество\n#наркотики\n#алкоголь\n#работа\n#Минздрав\n#Тестирование

 

 

 

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