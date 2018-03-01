Об этом рассказал главный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн.

Москва. Минздрав поддержал идею тестирования сотрудников на алкоголь и наркотики на рабочих местах. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн.

По его словам, в ведомстве считают, что такое тестирование должно быть добровольным. При этом его хотят включить в один из пунктов коллективного трудового договора.

Говоря об этом, Евгений Брюн подчеркнул, что о тестах будет говориться в разделе о профилактике курения и алкоголизма.

С одной стороны, подписывая договор, работник обязуется не курить и не пить на рабочем месте. С другой – работодатель не сможет его уволить, если тесты дадут положительный результат. В таком случае сотрудника должны будут направить на курсы лечения от зависимости.

Такие меры, отметил главный психиатр-нарколог Минздрава, планируют вводить постепенно. В первую очередь трудовые договора с пунктами о тестировании на наркотики и алкоголь хотят внедрить на заводах и предприятиях.

«Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, еще на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы», - рассказ Брюн.