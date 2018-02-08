В Москве на Масленицу блины приготовит робот-кулинар

Попробовать угощения от необычной машины можно будет на ВДНХ.

Москва. В российской столице во время Масленицы блины будет готовить робот-кулинар. Попробовать угощения от необычной машины можно будет на ВДНХ, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что робот Блинобот будет печь главное праздничное блюдо масленичной недели 17 и 18 февраля в павильоне «Робостанция». Ожидается, что за два дня во время своего кулинарного шоу он сделает несколько сотен блинов.

При этом внешне механический повар выглядит как машина, вооруженная лопаткой и ковшиком. С помощью манипуляторов он выливает тесто на сковородку, а затем переворачивает блин по мере приготовления. Готовое блюдо робот-кулинар кладет на тарелку.

«Он был у нас на Масленицу в прошлом году и очень понравился посетителям. В этом году мы научили его делать блины тоньше и печь быстрее. Для этого пришлось усовершенствовать манипуляторы и поменять программное обеспечение» - рассказал директор «Робостанции» Артур Зархи.