Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка

Получить пособие семьи смогут, начиная с 1 января 2018 года.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат для семей, в которых родился первый ребенок. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, с 1 января 2018 года российские семьи смогут получить денежные выплаты после рождения или усыновления первенца. При этом пособие будет распространяться только на тех, чей семейный доход на человека меньше полутора прожиточных минимумов.

Получать эти деньги россияне будут до того момента, когда ребенку не исполниться полтора года. Сперва пособие будут начислять первые 12 месяцев, затем семье необходимо написать заявление о продлении выплат еще на полгода.

Само пособие будет финансироваться из федерального бюджета. В том случае, если в семье родится или будет усыновлен второй ребенок, то сумма выплат будет вычитаться из средств материнского капитала.

Напомним, о появлении нового закона Владимир Путин сообщил в конце ноября 2017 года.