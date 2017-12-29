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      Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка

      11:00, 29 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:00, 29 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      421
      0
      #дети\n#семья\n#закон\n#пособия\n#деньги\n#Владимир Путин.
      Фото: pixabay.com
      421
      0

      Получить пособие семьи смогут, начиная с 1 января 2018 года.

      Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат для семей, в которых родился первый ребенок. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.  

      Согласно новому закону, с 1 января 2018 года российские семьи смогут получить денежные выплаты после рождения или усыновления первенца. При этом пособие будет распространяться только на тех, чей семейный доход на человека меньше полутора прожиточных минимумов.  

      Получать эти деньги россияне будут до того момента, когда ребенку не исполниться полтора года. Сперва пособие будут начислять первые 12 месяцев, затем семье необходимо написать заявление о продлении выплат еще на полгода.  

      Само пособие будет финансироваться из федерального бюджета. В том случае, если в семье родится или будет усыновлен второй ребенок, то сумма выплат будет вычитаться из средств материнского капитала.  

      Напомним, о появлении нового закона Владимир Путин сообщил в конце ноября 2017 года. 

      11:00, 29 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      421
      0
      #дети\n#семья\n#закон\n#пособия\n#деньги\n#Владимир Путин.

       

       

       

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