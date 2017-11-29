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      В России введут новые ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка

      11:15, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:15, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      308
      0
      #дети\n#общество\n#семья\n#пособия\n#нововведение
      Фото: pixabay.com
      308
      0

      Пособие начнут выплачивать семьям с 1 января 2018 года.  

      Москва. В начале следующего года в России начнут выплачивать новое пособие для семей, в которых родился первый ребенок. Как пишет РБК, о нововведении сообщил общественности Президент Владимир Путин, выступая на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.  

      Так называемое пособие на первенца смогут получить семьи, в которых  доход на человека меньше полутора прожиточных минимумов.  Сумма выплат будет начисляться в зависимости от показателей того или иного региона.  

      Само пособие родители ребенка будут получать ежемесячно до того момента, как ему не исполниться полтора года. В среднем по стране, семьям выплатят около 10,5 тысяч рублей.  

      Для того чтобы определить может ли семья претендовать на пособие, государство будет рассчитывать ее общие доходы, включая новорожденного. При этом не важно, работают родители или нет. Главное, чтобы их доход не превышал уровень 4,5 прожиточного минимума.  

      Новое пособие будет финансироваться из средств резервных фондов правительства, заложенных в бюджете на 2018–2020 годы. 

      11:15, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      308
      0
      #дети\n#общество\n#семья\n#пособия\n#нововведение

       

       

       

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