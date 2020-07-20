Путин назначил врио главы Хабаровского края председателя комитета Госдумы Михаила Дегтярева

Арестованный ранее Сергей Фургал смещен с поста губернатора.



Ново-Огарево. Московская область. Президент России Владимир Путин уволил с должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В размещенном на официальном сайте Кремля тексте соответствующего указа говорится, что бывший глава региона утратил доверие главы государства.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийство ряда предпринимателей Дальнего Востока. На следующий день суд арестовал экс-главу региона на 2 месяца. О соучастии Фургала в подготовке преступлений заявили арестованные ранее его подельники.

Тем же указом Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Наша справка:

Дегтярев Михаил Владимирович родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (ныне Самара), окончил три факультета Самарского государственного аэрокосмического университета, Военную академию Генштаба Вооруженных Сил России и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Кандидат юридических наук. Был депутатом разных уровней. Выдвигался на посты главы Самары и мэра Москвы. С декабря 2011 года - депутат Госдумы. С 2011 по 2016 год был заместителем председателя думского комитета по науке и наукоемким технологиям. С октября 2016 года - председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Член Высшего Совета ЛДПР (2013 – 2017 годы), член президиума фракции ЛДПР в Госдуме VII созыва.