В силовых ведомствах России сократили сразу 8 генералов

Москва. В силовых ведомствах России отправили в отставку 8 генералов. Они служили в СКР, МЧС и ФСИН, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству информированный источник, среди уволенных – руководитель управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майор Александр Молчанов, замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ генерал-майор юстиции Игорь Иванов, начальник управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов, глава управления СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Источник не назвал имена еще троих генералов. Также неизвестны причины кадровых решений. Лишь по поводу отставки Сергея Полетыкина сообщается, что он отправлен на пенсию по достижении предельного возраста – 60 лет, передает RT со ссылкой на ТАСС.