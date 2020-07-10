Суд отправил хабаровского губернатора под арест

Под стражей Сергей Фургал проведет минимум 2 месяца.



Москва. В Басманном суде столицы назначили меру пресечения главе Хабаровской области. Сергей Фургал проведет в СИЗО ближайшие два месяца, до 9 сентября, сообщает РенТВ.

Напомним, губернатора задержали 9 июля возле его дома в Хабаровске, после чего этапировали в Москву. Следственный комитет возбудил в отношении краевого главы уголовное дело. Фургалу инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), частью 3 статьи 33 («Соучастие в преступлении») и пунктами «б», «ж», «з» частью 2 статьи 105 («Убийство»); частью 3 статьи 33, пунктами «а», «б», «ж», «з» частью 2 статьи 105 УК РФ. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, пострадавшие – местные предприниматели.

Сам Фургал своей вины не признает. По данным РенТВ, его адвокат Борис Кожемякин заявил, что его подзащитный врач по образованию и давал клятву Гиппократа. По мнению юриста, это говорит о его невиновности, поскольку лечение людей несовместимо с лишением жизни.

Однако суд не посчитал этот довод достаточно веским и отправил губернатора под стражу.