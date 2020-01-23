Из-за низких зарплат в Томской области не могут найти глав районов

Официальный уровень доходов в семьях чиновников оказался ниже полутора прожиточных минимумов.



Томск. Томская область. Дефицит кадров чиновников из-за низкого уровня оплаты труда выявили в Томской области. Как пишет «Интерфакс», наличие проблемы признал вице-губернатор региона Анатолий Рожков.

По его словам, не удается найти претендентов на должности глав районных администраций. Вице-губернатор пояснил, что доход на каждого члена семьи у многих чиновников такого уровня составляет менее полутора прожиточных минимумов, и они могут получать компенсации на покупку приставок для приема цифрового телевидения.

Добавим, в сентябре 2020 года в Томской области пройдут выборы глав двух городских округов - ЗАТО Северск и Кедрового, а также руководителей Зырянского, Кривошеинского, Парабельского, Верхнекетского, Бакчарского, Первомайского и Чаинского районов.