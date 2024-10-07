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Начальником управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Ижевска назначили Алмаза Сабирзянова

13:56, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Начальником управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Ижевска назначили Алмаза Сабирзянова
13:56, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
178
0
#Ижевск\n#назначения
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
178
0

Ранее он возглавлял отдел управления и учета муниципального имущества Казани.

Ижевск. Удмуртия. Алмаза Сабирзянова назначили на должность начальника управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Ижевска. Об этом сообщает администрация города.

«Работал в органах внутренних дел Казани, в муниципальном предприятии «Организатор пассажирских перевозок», в Комитете по транспорту Исполнительного комитета города Казани», — рассказали в горадминистрации.

С 2016 по 2024 годы Алмаз Сабирзянов трудился в Комитете земельных и имущественных отношений Исполкома Казани. Начинал с должности замначальника отдела контроля муниципального имущества, затем стал начальником отдела управления и учёта муниципального имущества.

С 7 октября Алмаз Сабирзянов возглавляет управление имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Ижевска.

13:56, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
178
0
#Ижевск\n#назначения