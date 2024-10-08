Михаил Баранов избавился от приставки и. о. на посту руководителя Минстроя Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Михаила Баранова назначили министром строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии. Об этом сообщает Минстрой республики.

Михаил Баранов является Заслуженным строителем Удмуртской Республики, имеет три высших образования. С 26 января 2024 года являлся замминистра строительства Удмуртии, а с 23 июля — и. о. министра.

«Благодарю руководство региона за поддержку и доверие, а коллектив ведомства за профессионализм и слаженную работу. Впереди большая работа и амбициозные цели на благо Удмуртии и ее жителей», — высказался министр.