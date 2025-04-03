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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Управление ЗАГС администрации Ижевска возглавила Лариса Пислегина

16:04, 03 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Управление ЗАГС администрации Ижевска возглавила Лариса Пислегина
16:04, 03 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
218
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ЗАГС\n#назначения
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
218
0

К своим обязанностям она приступила 3 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Управление ЗАГС администрации Ижевска возглавила Лариса Пислегина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

К своим обязанностям она приступила 3 апреля. Ранее, с сентября 2022 года по апрель 2025 года, она была замначальника Управления.

Напомним, ранее долгое время аппарат возглавляла Валентина Утробина. 

Наша справка: Пислегина Лариса Петровна родилась в Ижевске. Окончила Удмуртский государственный университет, специальность – юрист. Работу в администрации Ижевска начинала с детских садов. С 2004 по 2010 годы работала в МУ «Центр дошкольного образования и воспитания». После перешла на работу в Управление ЗАГС администрации Ижевска.

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16:04, 03 апреля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
218
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ЗАГС\n#назначения