Ижевск. Удмуртия. Управление ЗАГС администрации Ижевска возглавила Лариса Пислегина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

К своим обязанностям она приступила 3 апреля. Ранее, с сентября 2022 года по апрель 2025 года, она была замначальника Управления.

Напомним, ранее долгое время аппарат возглавляла Валентина Утробина.

Наша справка: Пислегина Лариса Петровна родилась в Ижевске. Окончила Удмуртский государственный университет, специальность – юрист. Работу в администрации Ижевска начинала с детских садов. С 2004 по 2010 годы работала в МУ «Центр дошкольного образования и воспитания». После перешла на работу в Управление ЗАГС администрации Ижевска.