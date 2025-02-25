25 февраля его представили коллективу.
Ижевск. Удмуртия. Владимир Калугин стал председателем Арбитражного суда Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.
Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин 16 января.
25 февраля председатель Арбитражного суда Уральского округа Константин Беляев представил Владимира Калугина коллективу суда и председателям арбитражных судов округа. Также новому председателю Арбитражного суда Удмуртии вручили удостоверение судьи.
Наша справка:
Владимир Юрьевич Калугин с отличием окончил Московский юридический институт МВД России и Санкт-Петербургский университет МВД России. Стаж работы в области юриспруденции у него составляет почти 25 лет.
С августа 2000 года по февраль 2011 года служил в органах внутренних дел, ГУВД по Пермскому краю.
С февраля 2011 года по август 2022 года – судья, председатель судебного состава Арбитражного суда Пермского края.
С августа 2022 года по январь 2025 года – судья Арбитражного суда Уральского округа.
Напомним, в январе Арбитражный суд Удмуртии переехал из старого здания в новое на улице Коммунаров. Строительство нового помещения шло с 2021 по 2024 год.
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