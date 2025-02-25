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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Владимир Калугин стал председателем Арбитражного суда Удмуртии

15:17, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Владимир Калугин стал председателем Арбитражного суда Удмуртии
15:17, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
379
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#Арбитражный суд Удмуртии\n#назначения\n#Ижевск
Источник фото: пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
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25 февраля его представили коллективу.

Ижевск. Удмуртия. Владимир Калугин стал председателем Арбитражного суда Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин 16 января.

25 февраля председатель Арбитражного суда Уральского округа Константин Беляев представил Владимира Калугина коллективу суда и председателям арбитражных судов округа. Также новому председателю Арбитражного суда Удмуртии вручили удостоверение судьи.

Наша справка:

Владимир Юрьевич Калугин с отличием окончил Московский юридический институт МВД России и Санкт-Петербургский университет МВД России. Стаж работы в области юриспруденции у него составляет почти 25 лет. 

С августа 2000 года по февраль 2011 года служил в органах внутренних дел, ГУВД по Пермскому краю. 

С февраля 2011 года по август 2022 года – судья, председатель судебного состава Арбитражного суда Пермского края. 

С августа 2022 года по январь 2025 года – судья Арбитражного суда Уральского округа.

Напомним, в январе Арбитражный суд Удмуртии переехал из старого здания в новое на улице Коммунаров. Строительство нового помещения шло с 2021 по 2024 год.

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15:17, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
379
0
#Арбитражный суд Удмуртии\n#назначения\n#Ижевск