Состав правительства России будет утверждать Госдума

С таким предложением выступил Путин в послании Федеральному Собранию



Москва. Предоставить Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров предложил президент России. Данную инициативу Владимир Путин озвучил в ежегодном послании Федеральному Собранию, которое он зачитал 15 января в Центральном выставочном центре «Манеж».

При этом президент будет не вправе отклонить утвержденные Госдумой кандидатуры – уточнил глава государства.

А руководителей силовых ведомств Владимир Путин предложил назначать по итогам консультаций с Советом Федерации. Также сенаторы смогут утверждать руководителей региональных прокуратур, считает президент. При этом необходимо отказаться от прежней практики согласования кандидатур прокуроров с губернаторами, заявил российский лидер.