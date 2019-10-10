В России предложили привлекать к ответственности родителей курящих детей

Документ подписал глава МВД.

Москва. В России предложили ввести административную ответственность для родителей курящих детей. С документом ознакомились «Известия».

Изменения могут коснуться нормы КоАП «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними». Документ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Новая редакция Кодекса вступит в силу с 1 января 2021 года.

Отмечается, что эксперты предлагают решить проблему с курящими подростками по-другому: поднять цены на сигареты и сделать доступнее «правильный» досуг.

Сейчас в стране курят около 10% старшеклассников, сообщил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Напомним, в конце сентября правоохранители Удмуртии вышли с подобной инициативой.