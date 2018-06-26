Путин утвердил список поручений по итогам прямой линии

Они касаются помощи обманутым дольщикам, оплаты труда бюджетников и дальнейшей загрузки стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу.

Москва. Президент России подписал перечень поручений по итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 7 июня 2018 года. Как сообщается на сайте Кремля, всего в документе – 28 пунктов.

В частности, правительству поручено до 15 июля текущего года принять закон о субсидировании до 6% годовых процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным российскими банками и акционерным обществом «ДОМ.РФ» на приобретение или строительство жилья семьям, в которых родился четвёртый или последующий ребёнок, либо на рефинансирование ранее выданных на эти цели ссуд.

Дмитрию Медведеву и руководителям регионов при участии акционерного общества «ДОМ.РФ» надлежит принять исчерпывающие меры по достройке и сдаче в эксплуатацию домов, при возведении которых были допущены срывы сроков сдачи и обман дольщиков. Ситуацию на таких объектах следует постоянно мониторить, доклад о них подготовить до 1 сентября, далее – один раз в полгода.

Ряд поручений относится к недопущению снижения зарплат работников бюджетной сферы и предоставлению предложений по обеспечению их дальнейшего роста.

Часть заданий касается создания системы облегченного предоставления гражданства Российской Федерации определенным категориям граждан ближнего зарубежья.

Кроме того, поручено продумать меры по загрузке спортивных сооружений, построенных к Чемпионату мира по футболу-2018. В том числе необходимо использовать их для развития массового и детского спорта, создания детских футбольных центров, детских и юношеских футбольных команд, организации соревнований.