С конца мая цены заморозили.

Москва. «Прямая линия» с Владимиром Путиным началась с вопроса о росте цен на бензин. Обращение поступило от жителя Санкт-Петербурга Алексея Караваева: «Как долго еще будут расти цены на топливо? 45 руб за литр солярки <…>, остановите это <…>, вся страна за вас проголосовала, а цены на бензин всё не можете остановить».

«То, что сейчас происходит – недопустимо, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики», - пояснил Владимир Путин. По его словам, Правительство уже приняло ряд решений.

Планировавшегося с 1 июля повышения акцизов не будет. К осени власти примут дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке.

Соответствующий вопрос прокомментировал и министр энергетики страны Александр Новак, который сообщил, что с конца мая цены заморозили и дальнейшего роста не ожидается. Министерство подготовило проект постановления о повышении экспортной пошлины для стабилизации цен. Вскоре документ направят в Государственную думу страны.

Напомним, ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным проводится с 2001 года. На этот раз президенту поступило более 2 млн вопросов.