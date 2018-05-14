Кудрин готов возглавить Счетную палату

Об этом он объявил на своей странице в социальной сети.

Москва. Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату по итогам переговоров с фракцией «Единой России» в Госдуме. Об этом он сам написал на своем аккаунте в Facebook.

Как сообщает РБК, единороссы выдвинут кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты во вторник, 15 мая. Кроме него, выдвинут еще двух кандидатов. Предполагается, что это будут председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и член комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Одного из трех в итоге утвердит в должности Президент. Впрочем, он может и отклонить все предложенные кандидатуры.

Ранее, напомним, сообщалось, что окончательное решение о перспективах возглавить Счетную палату Алексей Кудрин примет 14 мая, на встрече с фракциями Госдумы.