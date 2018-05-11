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СМИ: Кудрин определится с перспективой возглавить Счетную палату после консультаций в Госдуме

19:00, 11 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:00, 11 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#кадры\n#Алексей Кудрин\n#Госдума России\n#депутаты\n#фракция\n#назначения
Фото: facebook.com/alexseikudrin
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Это произойдет 14 мая.  

Москва. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин примет решение по поводу своего руководства Счетной палатой только после консультаций с депутатами Госдумы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экс-главы Минфина. 

В четверг, 10 мая, стало известно, что Кудрину предложили возглавить контрольно-ревизионный орган.   

В пятницу агентство РБК со ссылкой на неназванные источники сообщило, что бывший министр уже принял по этому поводу положительное решение. 

Консультация Кудрина с фракциями Госдумы состоится в понедельник, 14 мая. 

Срок полномочий председателя Счетной палаты составляет 6 лет. Госдума выдвигает не менее трех кандидатов на этот пост, из которых глава государства выбирает одного и предлагает депутатам утвердить данную кандидатуру.

19:00, 11 мая, 2018
Евгений Кандаков
94
0
#кадры\n#Алексей Кудрин\n#Госдума России\n#депутаты\n#фракция\n#назначения

 

 

 


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