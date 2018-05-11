СМИ: Кудрин определится с перспективой возглавить Счетную палату после консультаций в Госдуме

Это произойдет 14 мая.

Москва. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин примет решение по поводу своего руководства Счетной палатой только после консультаций с депутатами Госдумы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экс-главы Минфина.

В четверг, 10 мая, стало известно, что Кудрину предложили возглавить контрольно-ревизионный орган.

В пятницу агентство РБК со ссылкой на неназванные источники сообщило, что бывший министр уже принял по этому поводу положительное решение.

Консультация Кудрина с фракциями Госдумы состоится в понедельник, 14 мая.

Срок полномочий председателя Счетной палаты составляет 6 лет. Госдума выдвигает не менее трех кандидатов на этот пост, из которых глава государства выбирает одного и предлагает депутатам утвердить данную кандидатуру.