Путин назначил Александра Гусева врио губернатора Воронежской области

Ранее глава государства отправил в отставку прежнего руководителя региона Алексея Гордеева.

Москва. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона Президент России Владимир Путин назначил мэра Воронежа Александра Гусева, сообщает в понедельник, 25 декабря, официальный сайт Кремля.

Напомним, Алексей Гордеев руководил областью с 2009 года. До этого 10 лет занимал пост министра сельского хозяйства России.

По прогнозам СМИ, Алексей Гордеев может в ближайшем будущем стать новым полпредом президента в Центральном федеральном округе.