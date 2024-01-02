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На село в Воронежской области упал авиационный боеприпас

14:01, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На село в Воронежской области упал авиационный боеприпас
14:01, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Воронеж\n#происшествие
Фото: Скриншот из видео
93
0

В результате ЧС пострадавших и погибших нет.

Воронеж. Воронежская область. Министерство обороны России сообщило о нештатном сходе авиационного боеприпаса над селом Петропавловка в Воронежской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время пролёта над населённым пунктом у самолёта ВКС РФ произошёл нештатный сход боеприпаса.  Это привело к разрушениям на земле. Повреждения получили 6 частных домов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ПО данному инцидента проводится расследования. Также идёт работа комиссии для оценки характера повреждений и помощи в восстановлении домов.

14:01, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
93
0
#Воронеж\n#происшествие