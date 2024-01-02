На село в Воронежской области упал авиационный боеприпас

Воронеж. Воронежская область. Министерство обороны России сообщило о нештатном сходе авиационного боеприпаса над селом Петропавловка в Воронежской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время пролёта над населённым пунктом у самолёта ВКС РФ произошёл нештатный сход боеприпаса. Это привело к разрушениям на земле. Повреждения получили 6 частных домов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ПО данному инцидента проводится расследования. Также идёт работа комиссии для оценки характера повреждений и помощи в восстановлении домов.