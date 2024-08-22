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Группа диверсантов ВСУ дважды попыталась прорваться в Брянскую область

10:04, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Группа диверсантов ВСУ дважды попыталась прорваться в Брянскую область
10:04, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
181
0
#Украина\n#Россия\n#Брянская область\n#граница\n#диверсии\n#террор\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
181
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Противник был вооружен винтовками зарубежного производства.

Климово. Брянская область. Две атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбили в Климовском районе Брянской области. Как пишет Лента.ру, границу пытались прорвать вечером в среду, 21 августа.

По сообщению главы области Александра Богомаза, противнику было нанесено огневое поражение. Обстановка в районе стабилизировалась, ее контролирует региональный оперативный штаб, заявил губернатор.

Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что попыток перехода границы было две. Количество диверсантов оценивается в пределах 200, часть из них использовала оружие, похожее на чешские винтовки Bren-2.

По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», диверсантов было не более 20.

«Боестолкновение длилось около получаса, враг понес потери, успеха не имел и откатился обратно вглубь своей территории», — информирует канал. Также сообщается о попытке обстрела погранпоста.

Напомним, Климовский район Брянщины несколько раз атаковали ДРГ со стороны украинской границы в августе 2023 года. Противник был разгромлен. 

10:04, 22 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
181
0
#Украина\n#Россия\n#Брянская область\n#граница\n#диверсии\n#террор\n#военные\n#спецоперация\n#СВО