В ДНР российские военные освободили Ленинское

Ленинское. ДНР. Еще один населенный пункт Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских военных. Подразделения группировки «Центр» ВС РФ выбили противника из села Ленинское, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что бойцы «Центра» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 5 бригад ВСУ возле населенных пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское в ДНР.

Кроме того, подразделения группировки отразили 6 контратак штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 315 человек, из строя выведены 1 танк, 2 БМП и 2 гаубицы Д-30.

Напомним, 29 июля стало известно об освобождении населенного пункта Волчье в ДНР.