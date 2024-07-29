Село Волчье в ДНР перешло под контроль российских военных

Волчье. ДНР. Бойцы группировки войск «Центр» российской армии освободили населенный пункт Волчье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 июля заявили в пресс-службе Минобороны.

Благодаря взятию села улучшено тактическое положение наших военных, добавили в ведомстве.

Напомним, 27 июля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Лозоватское Донецкой Народной Республики. А 28 июля в ДНР были освобождены населенные пункты Прогресс и Евгеновка.