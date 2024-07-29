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Село Волчье в ДНР перешло под контроль российских военных

16:53, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Село Волчье в ДНР перешло под контроль российских военных
16:53, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
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Отличились бойцы группировки войск «Центр».

Волчье. ДНР. Бойцы группировки войск «Центр» российской армии освободили населенный пункт Волчье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 июля заявили в пресс-службе Минобороны.

Благодаря взятию села улучшено тактическое положение наших военных, добавили в ведомстве.

Напомним, 27 июля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Лозоватское Донецкой Народной Республики. А 28 июля в ДНР были освобождены населенные пункты Прогресс и Евгеновка. 

16:53, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация