На Брянщине бдительный железнодорожник сорвал готовившийся теракт

Почеп. Брянская область. Подрыв железнодорожных путей не дал осуществить путеец в Брянской области. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным издания, во время обхода на 77-м километре перегона Красный Рог — Почеп стрелочник обратил внимание на лежащие рядом с рельсами мешки щебня. Затем он нашел место, где готовился подкоп под пути. Предположительно, туда злоумышленники собирались заложить бомбу. Сотрудник вызвал на место происшествия полицию. В настоящее время диверсантов разыскивают в окрестностях.

Напомним, 1 мая на 136-м километре перегона Брянск — Унеча неизвестные подорвали пути. В результате с рельсов сошли 8 вагонов поезда с пиломатериалами и нефтепродуктами, следовавшего из белорусского Гомеля. На месте аварии вспыхнул пожар, который был оперативно потушен. Пострадавших нет. По предварительным данным, диверсию устроила группа численностью от 3 до 5 человек, ее поисками занимаются правоохранительные органы.