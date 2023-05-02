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Движение поездов по пострадавшему от диверсии участку путей в Брянской области возобновили

09:58, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Движение поездов по пострадавшему от диверсии участку путей в Брянской области возобновили
09:58, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
270
0
#Брянская область\n#Украина\n#Белоруссия\n#диверсии\n#теракт\n#железная дорога\n#РЖД\n#расписание рейсов\n#взрыв\n#СВО\n#спецоперация\n#поезда
Фото: flickr.com
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Об этом сообщили в РЖД.

Унеча. Брянская область. Путейцы восстановили движение на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, прерванное после схода состава. Об этом сообщает  телеканал «360 градусов» со ссылкой на РЖД.

По данным пресс-службы компании, поезда пустили по восстановленному отрезку 2 мая в 04:53 МСК. 

1 мая днем на 136-м километре железной дороги Брянск — Унеча были подорваны пути. В результате сошли с рельсов 8 из 78 вагонов состава с пиломатериалами и нефтепродуктами, следовавшего из белорусского Гомеля. На месте аварии вспыхнул пожар, который был оперативно потушен. Пострадавших нет.

В ликвидации последствий инцидента участвовали около 300 железнодорожников и 3 восстановительных поезда. 

09:58, 02 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
270
0
#Брянская область\n#Украина\n#Белоруссия\n#диверсии\n#теракт\n#железная дорога\n#РЖД\n#расписание рейсов\n#взрыв\n#СВО\n#спецоперация\n#поезда