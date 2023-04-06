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Путин обвинил ВСУ в ликвидации 14 своих военных, сложивших оружие

17:59, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Путин обвинил ВСУ в ликвидации 14 своих военных, сложивших оружие
17:59, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#Владимир Путин\n#военные\n#обстрел\n#СВО\n#спецоперация\n#военнопленные
Фото: kremlin.ru
41
0

По словам президента России, в место их пленения было выпущено 300 снарядов.

Москва. Украинская артиллерия уничтожила 14 своих солдат, сдавшихся в плен. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным 6 апреля, пишет Лента.ру.

По словам главы государства, об ударе ВСУ по пленным ему доложили днем ранее. Украинские военные сдались вечером или ночью, конвоировать их было слишком поздно. Поэтому до утра с ними остались несколько российских бойцов. Однако противник устроил обстрел своих пленных, потратив на это порядка 300 снарядов. В результате все капитулировавшие украинские военнослужащие были уничтожены, пострадали и россияне.

Путин подчеркнул, что командиры ВСУ «своих не жалеют, ведут себя в высшей степени цинично и жестоко». В связи с этим президент РФ напомнил, что задача наших военных — отодвинуть украинские вооруженные силы на такое расстояние, с которого они не могут наносить вред.

17:59, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#Владимир Путин\n#военные\n#обстрел\n#СВО\n#спецоперация\n#военнопленные