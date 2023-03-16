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Лидером по продаже газировки со вкусом колы в России осталась Coca-Cola

12:00, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Лидером по продаже газировки со вкусом колы в России осталась Coca-Cola
12:00, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1163
0
#Россия\n#бренды
Фото: unsplash.com (Jeanson Wong)
1163
0

Такие данные показывает аналитика, несмотря на уход бренда из страны.

Москва. Coca-Cola осталась в лидерах по продажам напитков со вкусом колы на российском рынке, несмотря на приостановку производства газировки в стране. Как передают «Известия», об этом свидетельствуют опубликованные РБК данные сервиса «Продажи.рф» и IT-компании «Эвотор».

В первые два месяца 2023 года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola». На втором месте оказался бренд Coca-Cola покинувшей Россию The Coca-Cola Company. Замыкают тройку лидеров напитки под брендом «Черноголовка». Кроме того, в десятке популярных осталась и кола, которую производит PepsiCo.

Вместе с тем год назад лидерами по продажам напитков со вкусом колы были бренды Coca-Cola и Pepsi. В марте 2022 года Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в России, а в мае PepsiCo покинула российский рынок.

Но в гипермаркетах на территории России до сих пор можно найти оригинальную Coca-Cola, которую производят в соседних странах и ввозят в нашу страну.

12:00, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1163
0
#Россия\n#бренды