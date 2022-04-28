Из России запустят чартерные рейсы в Турцию и Египет

Россия. Ростуризм заявил, что чартерные рейсы из России в Турцию и Египет могут быть запущены в мае. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на ТАСС.

Сейчас из России самолеты напрямую летают в Стамбул и ряд курортов Египта, но руководитель Ростуризма Зарина Догузова считает, что объемы перевозок пока недостаточны. Благодаря чартерам получится реализовать объем накопленных туроператорами обязательств.

В настоящее время Ростуризм готовится к открытию чартерных рейсов вместе с министерством транспорта России, Росавиацией и зарубежными коллегами. Сейчас российские туристы могут посетить Сейшелы, Шри-Ланку, ОАЭ, Бахрейн и Катар. А во второй половине мая — в планах запустить прямое авиасообщение с Мальдивами.