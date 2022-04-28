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Из России запустят чартерные рейсы в Турцию и Египет

15:20, 28 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
Из России запустят чартерные рейсы в Турцию и Египет
15:20, 28 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
315
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#Россия\n#Турция\n#Египет\n#самолет\n#туристы
Фото: twenty20.com
315
0

Во второй половине мая может появиться прямое авиасообщение с Мальдивами.

Россия. Ростуризм заявил, что чартерные рейсы из России в Турцию и Египет могут быть запущены в мае. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на ТАСС.

Сейчас из России самолеты напрямую летают в Стамбул и ряд курортов Египта, но руководитель Ростуризма Зарина Догузова считает, что объемы перевозок пока недостаточны. Благодаря чартерам получится реализовать объем накопленных туроператорами обязательств.

В настоящее время Ростуризм готовится к открытию чартерных рейсов вместе с министерством транспорта России, Росавиацией и зарубежными коллегами. Сейчас российские туристы могут посетить Сейшелы, Шри-Ланку, ОАЭ, Бахрейн и Катар. А во второй половине мая — в планах запустить прямое авиасообщение с Мальдивами.

15:20, 28 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
315
0
#Россия\n#Турция\n#Египет\n#самолет\n#туристы