В Роскосмосе рассказали, кто станет первым белорусом в космосе

Как ожидается, полет на МКС состоится через 2-3 года.



Москва. Первый космический полет с участием гражданина Белоруссии состоится в 2023-2024 годах. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет «Интерфакс».

По словам руководителя госкорпорации, в первой половине 2022 года в Центре подготовки космонавтов ждут кандидатов. Первым белорусом в космосе станет девушка: именно их предложено отобрать для обучения, уточнил Рогозин.

О том, что на Международную космическую станцию (МКС) в ближайшее время может отправиться белорусский космонавт, объявил 4 ноября президент России Владимир Путин. По его словам, Москва готова реализовать просьбу Минска, необходимо лишь оговорить детали.

Роскосмос со своей стороны пообещал обсудить организационные и технические вопросы с Академией наук Белоруссии. В частности, необходимо согласовать программу научных экспериментов на борту российского сегмента МКС, пояснили в госкорпорации.