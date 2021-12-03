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В Роскосмосе рассказали, кто станет первым белорусом в космосе

16:31, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
В Роскосмосе рассказали, кто станет первым белорусом в космосе
16:31, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#МКС\n#Роскосмос\n#Белоруссия\n#Дмитрий Рогозин\n#девушки\n#космос
Фото: vk.com/roscosmos
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Как ожидается, полет на МКС состоится через 2-3 года.

Москва. Первый космический полет с участием гражданина Белоруссии состоится в 2023-2024 годах. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет «Интерфакс».

По словам руководителя госкорпорации, в первой половине 2022 года в Центре подготовки космонавтов ждут кандидатов. Первым белорусом в космосе станет девушка: именно их предложено отобрать для обучения, уточнил Рогозин.

О том, что на Международную космическую станцию (МКС) в ближайшее время может отправиться белорусский космонавт, объявил 4 ноября президент России Владимир Путин. По его словам, Москва готова реализовать просьбу Минска, необходимо лишь оговорить детали.

Роскосмос со своей стороны пообещал обсудить организационные и технические вопросы с Академией наук Белоруссии. В частности, необходимо согласовать программу научных экспериментов на борту российского сегмента МКС, пояснили в госкорпорации.

16:31, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
170
0
#МКС\n#Роскосмос\n#Белоруссия\n#Дмитрий Рогозин\n#девушки\n#космос
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