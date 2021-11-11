СМИ изучили проект КоАП с новыми штрафами для автомобилистов

Предусмотрены наказания за опасное вождение и лишение прав за 3 грубых нарушения в течение года.

Москва. Новые штрафы за нарушения правил дорожного движения предусмотрены в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом пишет Коммерсантъ, журналисты которого ознакомились с проектом подготовленного Минюстом документа.

В частности, за многократное невыполнение требования полиции остановить машину во время преследования начислят 40 тыс. рублей. В 50 тыс. рублей с лишением прав обойдется пьяному водителю поездка с ребенком в салоне.

За нетрезвое вождение и ряд других серьезных нарушений могут временно ограничить право на управление транспортным средством. Эта новая процедура будет применяться в качестве предупредительной меры до решения суда.

Установлены также штрафы за повторные нарушения, в том числе за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тыс. рублей или лишение прав), а также слишком темную тонировку стекол (3 тыс. рублей).

К комплексам фотовидеофиксации, применяемому софту, правилам размещения камер и информированию водителей будут установлены единые требования. При несоблюдении хотя бы одного из предложенных правил, штрафы начисляться не будут.

За стоянку вне специально отведенных «карманов» вместо 1 тыс. будут начислять до 3 тыс. рублей, причем не только на автомагистралях, но и на «дорогах для автомобилей», обозначаемых знаком 5.3.

Вводится запрет на управление мотоблоками, болотоходами и снегоходами на дорогах общего пользования под угрозой штрафа до 2 тыс. рублей.

Также начнет действовать анонсированная ранее «накопительная» система наказания за 3 грубых нарушения, допущенных автомобилистом в течение года, в частности, проезд на красный свет и отказ пропустить пешехода на зебре. За это водитель останется без прав. Также в новом КоАП будет предусмотрен штраф опасное вождение, на введении которого настояло МВД.

В то же время новый документ отменяет введенный ранее административный арест для злостных нарушителей. Это объясняется гуманизацией законодательства и дороговизной содержания под стражей. Кстати, по данным Верховного суда, с начала 2021 года административному аресту подвергались более 19 тыс. водителей.

Кроме того, в новом КоАПе не предусмотрены наказания за превышение средней скорости, хотя ранее предлагалось штрафовать за слишком быстрое прибытие из одного контрольного пункта в другой, невозможное при соблюдении установленного скоростного режима.