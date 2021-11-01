В Совфеде предупредили о введении нового штрафа для водителей

Его планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях.



Москва. Автомобилистам с агрессивной манерой вождения грозит новый штраф. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, наказание за опасную езду предусмотрено в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Размер штрафа – 3 тыс. рублей. Автоинспекторы будут начислять его за резкие перестроения сразу через 2 полосы движения, несоблюдение дистанции, скоростные обгонов в случае, если водитель выполняет их по несколько раз подряд. Также сенатор напомнила, что правовое определение опасной езды существует с 2016 года, однако конкретных мер взыскания за него до сих пор не вводили.