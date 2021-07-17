Некоторые детские лагеря и дома престарелых в Крыму переведут на закрытый режим работы

Покидать их можно будет только после полного курса вакцинации.

Симферополь. Крым. В Крыму ужесточили ограничения для детских лагерей и домов престарелых. Об этом сообщает РБК.

С 1 августа в закрытый режим перейдут организации для отдыха и оздоровления детей, в которых привиты менее 95% персонала.

С таким же условием в режим полной изоляции перейдут дома престарелых и дома-интернаты для инвалидов. Проживающие в них люди смогут покидать учреждения только после полного курса прививок от коронавируса.

В настоящее время число заразившихся коронавирусом в Крыму растет. Если в конце мая за сутки выявляли менее 100 заболевших, то к началу июня показатель превысил 400 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.РФ в регионе за последние сутки 401 гражданин заразился короновирусной инфекцией, умерло 7 пациентов с таким диагнозом, 242 человека выздоровели.