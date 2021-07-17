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Некоторые детские лагеря и дома престарелых в Крыму переведут на закрытый режим работы

17:16, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
Некоторые детские лагеря и дома престарелых в Крыму переведут на закрытый режим работы
17:16, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
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#Крым\n#лагерь\n#сотрудники\n#пенсионеры\n#ограничения\n#вакцинация
Фото: twenty20.com
126
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Покидать их можно будет только после полного курса вакцинации.

Симферополь. Крым. В Крыму ужесточили ограничения для детских лагерей и домов престарелых. Об этом сообщает РБК

С 1 августа в закрытый режим перейдут организации для отдыха и оздоровления детей, в которых привиты менее 95% персонала.  

С таким же условием в режим полной изоляции перейдут дома престарелых и дома-интернаты для инвалидов. Проживающие в них люди смогут покидать учреждения только после полного курса прививок от коронавируса. 

В настоящее время число заразившихся коронавирусом в Крыму растет. Если в конце мая за сутки выявляли менее 100 заболевших, то к началу июня показатель превысил 400 человек. 

По данным сайта стопкоронавирус.РФ в регионе за последние сутки 401 гражданин заразился короновирусной инфекцией, умерло 7 пациентов с таким диагнозом, 242 человека выздоровели.

17:16, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
126
0
#Крым\n#лагерь\n#сотрудники\n#пенсионеры\n#ограничения\n#вакцинация