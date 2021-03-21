Синоптики: метеорологическая весна придёт в Россию 25 марта

Погода начнёт меняться с 24 марта.

Москва. Метеорологическая весна придёт в Россию 25 марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос»‎ Евгения Тишковеца.

По словам синоптика, 22 и 23 марта погода в центральной части России будет пасмурной. Днём температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов Цельсия. С 24 марта характер погоды начнёт меняться, днём воздух прогреется до +6 градусов, а ночью опустится до -10 градусов.

25 марта столбик термометра будет колебаться в районе +3, -8 градусов. В последующие дни температура будет такой же. С этого дня в Россию придёт метеорологическая весна явление, при котором среднесуточная температура становится положительной.