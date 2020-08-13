Российские ученые пообещали вывести насекомых, питающихся исключительно борщевиком

Для уничтожения опасного сорняка в России могут принять специальную госпрограмму.



Москва. Госдума может выделить крупные средства на борьбу с борщевиком. Об этом пишет «Парламентская газета».

По данным ученых, самый агрессивный из многочисленных разновидностей сорняка, борщевик Сосновского, распространился уже на 1 млн гектаров.

Незваный гость, завезенный когда-то с Кавказа на корм скоту, вытесняет обычные для средней полосы растения. К тому же он опасен для человека, поскольку при контакте повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, что ведет к ожогам.

Как рассказал изданию зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов, вопрос об уничтожении сорняком уже поднимался парламентариями в июле этого года. На пленарном заседании думскому экологическому комитету поручили обратиться в правительство и Российскую академию наук с просьбой ввести единые требования для регионов по борьбе с борщевиком. Также данное растение планируется признать карантинным.

Ученые на призыв депутатов уже откликнулись. По словам Черкасова, они обещают вывести насекомых, который будет питаться только борщевиком. Не исключаются и более привычные агротехнические и химические методы борьбы с нежелательным растением.

Соответствующие инициативы готовят регионы, среди них – Татарстан. Их предполагается рассмотреть в осеннюю сессию. Идею предварительно одобрили и в Совете Федерации. Кирилл Черкасов надеется, что на уничтожение зеленого агрессора в федеральном бюджете на 2021 год будет выделена отдельная строка.

Добавим, ранее в Совфеде предлагали штрафовать владельцев земель, на которых растет борщевик. Такую норму, кстати, уже ввели в Подмосковье.