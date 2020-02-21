Россиян предложили штрафовать за борщевик

Норма уже действует в Подмосковье.



Москва. В Совете Федерации планируют наказывать рублем российских дачников, фермеров и любых владельцев земельных участков, на которых растет борщевик Сосновского. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Так, с граждан за попустительство сорняку предлагается брать от 2 до 3 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 7 до 12 тыс. рублей. От 20 до 30 тысяч рублей заплатят организации. Норму планируют закрепить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Предложение направлено Совфедом в Минюст.

Если они будут приняты, то штрафовать за борщевик смогут как сотрудники Россельхознадзора, так и муниципальные власти.

Добавим, наказания за нескошенный сорняк уже ввели в Подмосковье.

Борщевик Сосновского вызывает фотохимические ожоги кожи, вытесняет другие растения. В СССР его районировали и пытались возделывать в качестве кормовой культуры, но в итоге отказались по вышеуказанным причинам.