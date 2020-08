Я обиделась: кошка изобразила реакцию девушек, которых «не понимают» парни

Знакомая ситуация: вам предлагают что-то сделать, вы отказываетесь, а потом поражаетесь, с каких пор «нет» — это «нет». А потом: «Ты что, обиделась?...» и в ответ: «Нет, ничего не случилось…».



Вот и кошка Зефирка не далека от тяжелой женской доли. Автор ролика показал, как реагируют девушки, когда их не понимают парни. «Когда парень предложил купить что-нибудь вкусненького, я сказала не надо, и он не купил», — гласит надпись. Остается только надеяться, что Зефирку все-таки порадуют сегодня каким-нибудь Вискасем.

Видео уже набрало более 32 тыс. лайков, а девушки под комментариями отмечают, как же «это все жизненно».

Кошка Зефирка (@cat.marshmallow) has created a short video on TikTok with music оригинальный звук. Ох уж эта мордочка в конце :D Девачьки, было? :(#кошкалежит #пузикотоп #животныеприколы #котику #кошачьиприколы #зефирчик #catlayin #кошачьилапки