  • $ 62.55 ↓
  • € 69.86 ↓

Калибр имеет значение: Роскачество дало советы по выбору пиротехники

17:49, 12 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Калибр имеет значение: Роскачество дало советы по выбору пиротехники
17:49, 12 декабря, 2019
Евгений Кандаков
520
0
#Новый год\n#пиротехника\n#качество\n#салют\n#фейерверк
520
0

Важно также, насколько часто «салютует» батарея.

Москва. Частота залпов, калибр «снарядов» и ряд других параметров играют важную роль при выборе новогодних салютов и фейерверков. Советы для покупателей «огненных забав» разместило на своем официальном сайте Роскачество.

Как отметила заместитель руководителя организации Елена Саратцева, покупать салютные батареи можно только в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия. Не лишним будет попросить продавца предъявить сертификат соответствия.

Далее следует осмотреть коробку на предмет повреждений или проколов. Упаковку можно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: из нее не должен сыпаться пиротехнический состав.

Важно также проверить калибр зарядов и их количество. Чем мощнее «выстрелы» - тем они разнообразнее и красочнее. Чем больше зарядов - тем зрелищнее фейерверк. Кроме того, стоит обратить внимание на длительность интервалов между выстрелами. Если они короткие, то салют будет выглядеть более динамично и красиво, рассказали в Роскачестве.

17:49, 12 декабря, 2019
Евгений Кандаков
520
0
#Новый год\n#пиротехника\n#качество\n#салют\n#фейерверк

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Годовалая девочка умерла в частном детском саду Ижевска

14:10, 11 декабря, 2019
4608

Итоги дня: смерть ребёнка в детском саду Ижевска, рост рейтинга туризма и сохранение «Ижтрейдинга»

2981
18:00, 11 декабря, 2019

В Ижевске спасли двухлетнего ребенка, чья мама умерла 5 дней назад от пневмонии

2708
23:05, 09 декабря, 2019

«Вылетевшая» на встречную полосу легковушка угодила под фуру в Сарапульском районе

2331
11:00, 12 декабря, 2019

«Превзошли все ожидания»: в Ижевске подвели итоги второго конкурса «Команда Удмуртии»

2315
14:00, 09 декабря, 2019

Яркая вспышка в небе вызвала переполох среди жителей Алтая

12:06, 09 декабря, 2019
2476

Монета на миллиард: житель Санкт-Петербурга выставил на продажу 2 рубля за небывалую цену

2460
15:54, 08 декабря, 2019

В обход WADA: в ОКР придумали способ участвовать в Олимпиаде вопреки санкциям

1769
19:05, 07 декабря, 2019

Матвиенко потребовала наказать Новака за волокиту с законом о счетчиках

981
11:06, 07 декабря, 2019

«Банковский роуминг» запретили в России

974
16:35, 10 декабря, 2019

Королева красоты: титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР

09:35, 09 декабря, 2019
1218

Зеленский признался, что нервничает в преддверии встречи с Путиным

1023
17:09, 07 декабря, 2019

U2 утратили статус самых высокооплачиваемых музыкантов мира

928
13:33, 07 декабря, 2019

Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

886
17:09, 10 декабря, 2019

Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти с 1 января 2020 года

848
12:32, 07 декабря, 2019

Лонгриды

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019

«Ростелеком»: равнение на клиента

17:52, 07 ноября, 2019

Пригодились не там, где родились. Часть II

12:31, 07 ноября, 2019

Пригодились не там, где родились. Часть I

16:50, 31 октября, 2019

Город будущего ZNAK появится в Ижевске

13:16, 24 октября, 2019

Камбарка оживет: «РосРАО» создаст современное производство на базе предприятия по уничтожению химического оружия

15:16, 17 октября, 2019