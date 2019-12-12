Калибр имеет значение: Роскачество дало советы по выбору пиротехники

Важно также, насколько часто «салютует» батарея.

Москва. Частота залпов, калибр «снарядов» и ряд других параметров играют важную роль при выборе новогодних салютов и фейерверков. Советы для покупателей «огненных забав» разместило на своем официальном сайте Роскачество.

Как отметила заместитель руководителя организации Елена Саратцева, покупать салютные батареи можно только в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия. Не лишним будет попросить продавца предъявить сертификат соответствия.

Далее следует осмотреть коробку на предмет повреждений или проколов. Упаковку можно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: из нее не должен сыпаться пиротехнический состав.

Важно также проверить калибр зарядов и их количество. Чем мощнее «выстрелы» - тем они разнообразнее и красочнее. Чем больше зарядов - тем зрелищнее фейерверк. Кроме того, стоит обратить внимание на длительность интервалов между выстрелами. Если они короткие, то салют будет выглядеть более динамично и красиво, рассказали в Роскачестве.