Минкульт выявил нарушения безопасности в 4 крупнейших музеях России

Под проверки попали Эрмитаж, Русский музей, музей имени Пушкина и Исторический музей.

Москва. Проверки безопасности прошли в Эрмитаже, Русском музее, музее имени А.С. Пушкина и Историческом музее. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Комиссия обнаружила нарушения систем безопасности.

«Выявленное – результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии. Одновременно отмечается ослабление контроля в отношении соблюдения безопасности подведомственными музеями со стороны учредителя – Минкультуры России», - говорится в сообщении.

По результатам проверок в ведомстве примут меры по устранению нарушений, а также выработают рекомендации по обеспечению сохранности экспонатов.

Остальные федеральные музеи страны проверят в соответствии с графиком.

Напомним, в конце января злоумышленник вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей из залов Третьяковской галереи. По «горячим следам» предполагаемого похитителя нашли, картину вернули в музей. Обвиняемого арестовали на 2 месяца. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.