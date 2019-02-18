Обвиняемый в похищении полотна Куинджи объяснил свой поступок жаждой внимания

Мужчина раскаивается.

Москва. Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денис Чуприков объяснил свой поступок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

«Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил», — сказал мужчина в суде.

Отмечается, что Чуприков – инвалид второй группы. Защита требует для него домашний арест.

Напомним, инцидент произошел 27 января. Следователи полагают, что у обвиняемого были сообщники. Чуприков заявил, что на преступление его сподвигла спонтанная мысль.

Он пробудет под арестом до 27 марта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.