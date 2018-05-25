В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

Планируется, что истребители поступят на вооружение российским военным в 2019 году.

Санкт-Петербург. В России начались государственные испытания новейшего истребителя МиГ-35. Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, пишут «Известия».

Планируется, что истребители поступят на вооружение военным в 2019 году. Прежде всего Миг-35 будут поставлять для Военно-космических сил России.

На данный момент уже начато их производство. Истребители «собирают» в городе Луховицы Московской области, отметил Юрий Слюсарь во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, Миг-35 – это многофункциональный легкий истребитель нового поколения. В воздухе он может достигать максимальной скорости в 2560 км в час. Впервые его летные испытания ОАК провела в январе 2017 года.