  • $ 56.59 ↑
  • € 69.17 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Двухметрового нильского крокодила нашли в подвале жилого дома в Петербурге

      10:04, 19 января, 2018
      Александра Бобрович
      10:04, 19 января, 2018
      Александра Бобрович
      369
      0
      #животные\n#фото\n#полиция\n#обыски\n#Санкт-Петербург
      Фото: pixabay.com
      369
      0

      Рептилия была обнаружена полицейскими во время обысков.

      Санкт-Петербург. В пригороде северной столицы России во время обысков оперативники обнаружили в подвале одного из жилых домов двухметрового нильского крокодила. Как пишет Фонтанка.ру, рептилия была найдена в Петергофе, на улице Шахматова.  

      (null)

      По информации газеты, сыскные мероприятия сотрудники уголовного обыска Ленобласти проводили в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия.  Однако в ночь с четверга на пятницу при осмотре подвала полицейские нашли хищника, который обычно обитает в Африке.  

      Во время обнаружения двухметровый крокодил находился в небольшом цементном бассейне. При этом доподлинно неизвестно, как он оказался в подвале жилого дома, и чем питался.  

      (null)

      Отмечается, что помимо него, оперативникам все уже удалось найти некоторые боеприпасы. В помещении была найдена минометная мина, которую обезвредили саперы. 

      10:04, 19 января, 2018
      Александра Бобрович
      369
      0
      #животные\n#фото\n#полиция\n#обыски\n#Санкт-Петербург

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      12:29, 17 января, 2018
      6815

      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      6556
      12:43, 13 января, 2018

      Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске

      5427
      11:48, 17 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      5354
      09:31, 15 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      5022
      15:10, 17 января, 2018

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      10:45, 15 января, 2018
      1048

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      1038
      11:25, 16 января, 2018

      В Перми следователи возбудили уголовное дело после нападения на школу

      1011
      13:10, 15 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      951
      16:12, 17 января, 2018

      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      913
      10:16, 13 января, 2018

      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      6655

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      1228
      14:52, 16 января, 2018

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      1021
      12:00, 14 января, 2018

      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      989
      15:52, 13 января, 2018

      Тренерский штаб не пустил Бьорндалена на Олимпиаду в Южной Корее

      955
      16:16, 15 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: сохранение культурного наследия Сарапула и жалоба властей Ижевска

      18 января, 2018

      Удмуртия в минуту: хлопок газа в многоэтажке Ижевска и дефицит школ

      17 января, 2018

      Спасатели Ижевска готовятся к крещенским купаниям

      17 января, 2018