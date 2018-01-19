Двухметрового нильского крокодила нашли в подвале жилого дома в Петербурге

Рептилия была обнаружена полицейскими во время обысков.

Санкт-Петербург. В пригороде северной столицы России во время обысков оперативники обнаружили в подвале одного из жилых домов двухметрового нильского крокодила. Как пишет Фонтанка.ру, рептилия была найдена в Петергофе, на улице Шахматова.

По информации газеты, сыскные мероприятия сотрудники уголовного обыска Ленобласти проводили в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия. Однако в ночь с четверга на пятницу при осмотре подвала полицейские нашли хищника, который обычно обитает в Африке.

Во время обнаружения двухметровый крокодил находился в небольшом цементном бассейне. При этом доподлинно неизвестно, как он оказался в подвале жилого дома, и чем питался.

Отмечается, что помимо него, оперативникам все уже удалось найти некоторые боеприпасы. В помещении была найдена минометная мина, которую обезвредили саперы.