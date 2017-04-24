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      В России начались испытания новых ракет для зенитной ракетной системы С-500

      12:55, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:55, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      182
      0
      #армия\n#военные испытания\n#Россия\n#ракеты
      Фото: commons.wikimedia.org
      182
      0

      Новейшая система будет способна поражать цели на высоте до 100 км над землей.

      Москва. На полигонах в России проходят испытания новых ракет для российской зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Они способны поражать цели на высоте до 100 км над землей, сообщает «Газета.Ру».

      Генеральный конструктор предприятия-разработчика ЗРС – концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Созинов отметил: «На сегодняшний день основные средства системы проходят достаточно успешные испытания на полигонах, проводятся пуски новых ракет».

      «Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения. Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться. Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли», — добавил он.

      Министерство обороны России планирует получить первый опытный образец новейшей зенитной ракетной системы С-500 к 2020 году.

      12:55, 24 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      182
      0
      #армия\n#военные испытания\n#Россия\n#ракеты
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