В России начались испытания новых ракет для зенитной ракетной системы С-500

Новейшая система будет способна поражать цели на высоте до 100 км над землей.

Москва. На полигонах в России проходят испытания новых ракет для российской зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Они способны поражать цели на высоте до 100 км над землей, сообщает «Газета.Ру».

Генеральный конструктор предприятия-разработчика ЗРС – концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Созинов отметил: «На сегодняшний день основные средства системы проходят достаточно успешные испытания на полигонах, проводятся пуски новых ракет».

«Мы сделали прогноз на ближайшие 25 лет о развитии средств воздушно-космического нападения. Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться. Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли», — добавил он.

Министерство обороны России планирует получить первый опытный образец новейшей зенитной ракетной системы С-500 к 2020 году.