В России планируют запретить выдачу потребкредитов на срок более 5 лет

Москва. Госдума может принять закон, предписывающий банкам выдавать необеспеченные займы на срок не выше 5 лет. Цель – снизить уровень закредитованности населения, пишут «Известия».

Как добавил глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в законопроекте предлагается обязать указывать в рекламе кредитов их полную стоимость, а не только процентную ставку. Также банки могут заставить информировать клиентов об альтернативных вариантах получения ссуды без приобретения дополнительных услуг.

Кроме того, документ предусматривает продление «периода охлаждения», то есть срока, когда заемщик может отказаться от допуслуг и вернуть деньги. По предлагаемым условиям, передумать клиент сможет самое позднее через 5 дней после первого платежа. Сейчас этот период составляет 2 недели со дня подписания договора.

Законопроект планируется рассмотреть на весенней сессии Госдумы. Его уже поддержали Минфин и ЦБ. Если документ будет принят, он может вступить в силу до конца 2022 года.