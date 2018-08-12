Министр финансов не прогнозирует скачка инфляции в России

По словам Антона Силуанова, ускорение инфляции возможно, но в рамках целевого коридора.

Москва. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что не стоит ждать скачка инфляции. Как пишет Газета.ру, по мнению чиновника, ускорение инфляции возможно, но оно составит порядка 0,5% - до 3%.

Министр подчеркнул, что даже при условии роста инфляции она все равно останется в пределах целевого коридора, который определили правительство и Центральный банк. «Поэтому мы здесь не видим каких-то рисков, скачков инфляции. Инфляция под контролем», — сказал Силуанов.

Также он отметил, что доля импортных товаров на прилавках магазинов сократилась и «произошло импортозамещение», в связи с чем потребительские цены в меньшей степени зависят от колебаний курса валют.